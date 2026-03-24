×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

17 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Ateş açarak koştu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Pompalı Tüfek#Çocuk Suç
17 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Ateş açarak koştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 09:47

Edirne'de 17 yaşındaki bir çocuğun, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parkta T.A. (17), aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o esnada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

17 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Ateş açarak koştu

Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

#Edirne#Pompalı Tüfek#Çocuk Suç

