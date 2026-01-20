×
17 yaşındaki çocuk, akranını bıçaklayarak yaraladı

#Bıçaklama#Kavga#Burdur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 12:37

Burdur’da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, yaşıtı E.Y. tarafından karnından bıçaklanan M.S. (17) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. İki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, M.S., aynı yaştaki E.Y.’yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın ardından kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanıp, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaralı M.S., arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karnından yaralanan M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. 

