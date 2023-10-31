17 yaşındaki çiftin düğünü emniyette son buldu

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Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira ‘başlık parası’ verdi.

‘KONYA’YA DÖNMEMİZ LAZIM’

Aileler, 19 Ekim’de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre kız tarafı, takı töreninin yapıldığı düğünün 2'nci günü bittikten sonra bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya’ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya’ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., ertesi sabah O.K.’ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip şikâyetçi olacağını anlattı.

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Damadın ailesi ile Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darp edildiğini söyleyip eşi ile eşinin ailesinden şikâyetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesi ile Konya’ya döndü. Kendilerinin de karşı taraftan ‘yağma’ iddiasıyla şikâyetçi olduklarını söyleyen damat O.K., şu ifadeleri kullandı:

‘HAYATTAN SOĞUDUM’

“Aile kızı alıp ziynet eşyalarıyla Konya’ya döndü. Kız ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak, ailesinden şikâyetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi. Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim âdetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır. Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Gururumla oynadılar. Hayattan soğudum.”

Damadın babası Doğan K. (37) de düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası ile 1 milyon lira zarara uğratıldığını iddia etti.