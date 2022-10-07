17 yaşındaki Cemile Şenel'i öldüren sanığa müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Tekin getirildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü katıldı. Duruşmada maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, maktul Cemile Şenel’in diğer sanıklar ile birlikte Nusret Tekin’in evinde kaldığı anlatıldı. Nusret’in Aysun Çelebi’nin eski patronu olduğu ve aralarında ilişki olduğu anlatılan mütalaada, Aysun’un Servet Sürücü ile ilişkisini öğrenen Nusret Tekin’in bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi. Tekin’in Servet Sürücü’yü evine çağırarak Aysun ile arasındaki ilişkiyi sorması üzerine aralarında tartışma yaşandığı aktarıldı. Tartışma sırasında Nusret Tekin’in yanında bulundurduğu silahıyla Servet Sürücü’ye doğrulttuğu, bu sırada diğer sanıkların araya girmesiyle silahın yönünün değişmesi ile kurşunun Cemile Şenel’e isabet ettiği anlatıldı. Şenel’in daha sonra hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, Tekin’in ise olay sonrası arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

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SAVCI TEKİN’E MÜEBBET VE 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Mütalaada, Nusret Tekin'in Cemile Şenel'e karşı "Çocuğu kasten öldürme", Servet Sürücü'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaada, Server Sürücü, Ramazan Ronahi Çakın ve Doğan Şençalar’ın ayrı ayrı 1 yıldan 8 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, diğer sanıklar Tuğba Can ve Aysun Çelebi’nin ise cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı için beraatı talep edildi.

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AVUKATLAR MÜTALAAYA KARŞI SÜRE İSTEDİ

Şikayetçi avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

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Mahkeme heyeti, Nusret Tekin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 3 Eylül 2021 tarihinde Sultangazi'de bir evde yaşandığı anlatıldı. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in, Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı.

İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi:

Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü isimli kişiyle birliktelik yaşadığını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu. Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında silah ateş aldı. Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti. İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin'in, cinayetten sonra şüpheli Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silahın kriminal incelemesinde, Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı da aktarıldı. İddianamede şüpheli Nusret Tekin hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheliler Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın, Servet Sürücü'nün eve gelmesi için Tekin ile birlikte hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

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Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede suçtan zarar gören olarak da yer alan şüpheli Servet Sürücü ve şüpheli Ramazan Ronahi Çakın'ın 'Suçu bildirmeme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 6 yıla, şüpheli Doğan Şençalar'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.