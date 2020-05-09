17 yaşındaki Beyza'dan 3 gündür haber alınamıyor

Silifke Celal Bayar Caddesi Zeytinli Camii civarındaki evinden 3 gün önce markete gitmek için çıkan Beyza Karabulut, geri gelmedi. Bunun üzerine meraklanıp, mahallede arama yapan Karabulut ailesi, bir sonuca ulaşamayınca polise haber verdi. Gelen polis ekiplerince Beyza'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.

Beyza'yı her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını, genç kızın evden çıkarken kimliği de dahil hiçbir eşyasını yanına almadığını belirten ağabeyi Ferdi Karabulut, kardeşinin kaçırıldığından şüphelendiklerini dile getirdi. Silifke’ye yeni taşındıklarını bu nedenle Beyza'nın hiçbir yeri bilmediğini ve koronavirüs nedeniyle de evden çıkmasının yasak olduğunu anlatan Karabulut şunları söyledi:

"Kardeşim açık lise öğrencisiydi. Makyaja ve resim yapmaya meraklıydı. Ne kimlik almış ne para yanına. Bu nedenle evi terk etmesi mümkün değil. Aile içinde ne tartışma yaşandı ne de başka bir sorun. Kardeşim eve bağlı neşe dolu bir insan. 3 gündür arıyoruz ama bulamadık. Yetkili mercilere haber verdik çocuk polisi arama çalışmalarını başlattı. Allah rızası için kardeşimi görenlerin yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz."