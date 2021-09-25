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17 yaşındaki Alişan Soylu'dan 3 gündür haber alınamıyor!

#Alişan Soylu#Kayıp#Kayıp Genç
17 yaşındaki Alişan Soyludan 3 gündür haber alınamıyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde, gezmek için evden ayrıldığını söyleyen Alişan Soylu'dan (17) 3 gündür haber alınamıyor. Baba İsmail ve anne Ayşe Dilek Soylu, çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, polis ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor. 

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Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine polis ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatılırken, henüz izine rastlanılmadığı öğrenildi. 

Aksu'da balık havuzlarında işçi olarak çalışan İsmail Soylu, "Ben işteydim. İşten gelmeden önce evden çıkmış, haber alamıyoruz. Telefonu çalıyor fakat nerede olduğunu bilmiyoruz. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. İçine kapanık, duygusal bir çocuk. Kaybolmadan önceki akşam son konuşmamızda 'Baba ben bir gezip geleceğim' dedi. 10 dakika gezip geldi. Görenler, duyanlar olursa bize ulaşsınlar" dedi.

17 yaşındaki Alişan Soyludan 3 gündür haber alınamıyor



Anne Ayşe Dilek Soylu ise "Hiçbir bilgim yok nereye gittiğinden, en son buradan gitti. Bize geri dönüş yapmadı. Hiç böyle bizi habersiz bırakmazdı" diye konuştu.

Ailenin ev sahibi Hasan Demiraslan da "Alişan'ı kaybolduğu gün gördüm, kendisi gayet sakin, iyi bir çocuktu. Bana 'Hacı amca ne yapıyorsun, nasılsın' derdi. İçine kapanık, iyi bir çocuk" dedi.

Alişan Soylu'nun geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

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#Alişan Soylu#Kayıp#Kayıp Genç