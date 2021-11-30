17 yaÅŸÄ±nda ve 49'uncu kez yakalandÄ±

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Tuzla, Ä°Ã§meler Mahallesinde bir banka ÅŸubesinden kocasÄ±yla birlikte para Ã§eken Ãœ.U., Ã§Ä±kÄ±ÅŸta sokak ortasÄ±nda kapkaÃ§Ã§Ä±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. GÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen olay sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ntÄ± bir otomobille gelen ÅŸÃ¼pheliler, eÅŸiyle birlikte yÃ¼rÃ¼yen Ãœ.U.'nun Ã§antasÄ±nÄ± kapkaÃ§ yÃ¶ntemiyle Ã§aldÄ±. ÅžÃ¼pheli daha sonra kendisini bekleyen araca doÄŸru koÅŸarak kaÃ§mak istedi. Ancak Ãœ.U'nun eÅŸinin ÅŸÃ¼phelileri kovalamasÄ± sonucu kapkaÃ§Ã§Ä± araca binemeyerek bir sÃ¼re koÅŸtu.

Ãœ.U.'nun eÅŸinin otomobili kovalarken yere dÃ¼ÅŸmesi sonucu, ÅŸÃ¼pheli iÃ§inde 130 bin lira para bulunan Ã§antayla suÃ§ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu araca binerek uzaklaÅŸtÄ±. GÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen olayÄ±n ardÄ±ndan bir otomobil tarafÄ±ndan Ã¶nÃ¼ kesilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len iÃ§inde suÃ§lularÄ±n bulunduÄŸu araÃ§ hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

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Ã‡ALINTI OTOMOBÄ°LE CAM FÄ°LMÄ° TAKTIRIRKEN GÃ–ZALTINA ALINDI

OlayÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±. Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan otomobilin izini BaÅŸakÅŸehir'de buldu. ÅžÃ¼pheliler tarafÄ±ndan cam filmi takÄ±lmak Ã¼zere bir atÃ¶lyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len aracÄ±n bulunduÄŸu dÃ¼kkana baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. BaskÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerden 17 yaÅŸÄ±ndaki H.H.P. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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SUÃ‡ MAKÄ°NESÄ° Ã‡IKTI

YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilen 17 yaÅŸÄ±ndaki H.H.P.'nin adeta bir suÃ§ makinesi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KapkaÃ§, gasp, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gibi suÃ§lardan daha Ã¶nce 48 kez polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin ayrÄ±ca hakkÄ±ndaki kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± nedeniyle arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri H.H.P ve Ã§etesinin 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, BaÄŸdat caddesinde maÄŸdur A.T.'nin bankadan Ã§ektiÄŸi 150 bin lirasÄ±nÄ±n kapkaÃ§ yapÄ±larak Ã§alÄ±nmasÄ±, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, YeniÅŸehir mahallesinde maÄŸdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasÄ±nÄ±n kapkaÃ§ ve yaÄŸma yapÄ±larak Ã§alÄ±nmasÄ± olayÄ±nÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri tespit edildi.

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ÅžÃ¼phelilerin ayrÄ±ca Esenyurt'tan bir otomobil Ã§aldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken polis diÄŸer ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in operasyonlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.