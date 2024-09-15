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17 yaşında arkadaş katili oldu! İlk ifadesi ortaya çıktı

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#ANTALYA#Cinayet#Polis
17 yaşında arkadaş katili oldu İlk ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 14:49

Antalya'da B.Ş. (17), birlikte içki içtiği arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı (16) tabancayla vurup öldürdü. B.Ş.'nin ilk ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını öne sürdü.

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Olay, gece 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde  bir sitede bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. Y. (16) ile B.Ş. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen sağlık ekipleri Adem. E. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandan çıkan B.Ş.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah daha olduğu tespit edildi. B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E. Y. İle birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi.

17 yaşında arkadaş katili oldu İlk ifadesi ortaya çıktı

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Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay anında odada bulunan bir köpek ise belediye ekiplerince evden alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri köpeğin alınmasının ardından evde çalışma gerçekleştirdi.

17 yaşında arkadaş katili oldu İlk ifadesi ortaya çıktı

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#ANTALYA#Cinayet#Polis

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