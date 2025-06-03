17 torunu var! Adanalı ninelerin büyük azmi!

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'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' tarafından desteklenen okuma yazma kurslarından biri de Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Kursa, 60 ile 75 yaş aralığında olan bir çok kadın başvurarak eğitimlere başladı. Zaman zaman kursa torunlarıyla da gelen nineler okuma azimleri ile örnek oldu. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen yaş almış kadınlardan kimi ehliyet almak isterken kimi de gurbetteki evlatları ve torunlarını arayabilmek için okuma yazmayı öğrenmeye çalışıyor.

"BU YAŞTA ZOR OLUYOR AMA HEVESLİYİZ"

Arkadaşlarının desteği ile kursa geldiğini aktaran Hürü Keskin (61), "Bizim de aklımız var diyerek arkadaşlarımla kursa geldik. Çocukken köyde anneme laf söylemişler, beni okutmadılar. Doktorun ismini okumak istiyorum. Hevesleniyorum. Dolmuşa binerken gideceğim yeri bilmek okumak istiyorum. Bu yaşta zor oluyor ama güzel, keyifli, hevesliyiz" dedi.

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9 çocuğu, 17 torunu olan 75 yaşındaki Havva Doğan ise, "Çok heves ediyorum. Okuyamadığım için çok üzülüyorum. Benim köyüm okullarımıza uzaktı. Kozan'ın en uzak köyünde yaşıyorduk. Okul vardı ama erkek çocukları giderdi. Benim babam hapisteydi, babaannem büyüttü. Akrabalar çok istedi ama bir ben kız çocuk olunca yollamadılar. Şimdi öğrenmek için kursa geliyorum. Torunum yardım ediyor ama yoruluyor. Öğrenmek biraz zor oluyor. Telefonumla çocuklarımı aramak istiyorum. Gurbette olunca onlar, onlar için öğrenmeyi çok istiyorum. Tüm ailemiz okumamıza destek oldu" diye konuştu.

Eğitime gelenlerden 70 yaşındaki Ayşe Köten de, "Ben çocukken de çok okumayı istiyordum. Hatta öğretmenler evleri gezerdi ama en büyük ben olduğum için 'kapının arkasında dur seni yazmasınlar' dediler. Hala içimde bir ukdedir. Okumayı öğrenmeyi evlatlarımın ismini okumayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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HAYALİ EHLİYET ALMAK

En büyük hayalinin ehliyet almak olduğunu aktaran 61 yaşındaki Saliha Kayboz ise,

"7 çocuğum, 9 torunum var. Araba sürmeyi öğrendim. Ehliyet almak istiyorum. Şimdi de okuma yazma kursuna gidiyorum. Çok istiyorum okumayı öğrenmeyi. Çok mutluyum. Yaşamayı çok seviyorum" diyerek duygularını anlattı.

Okuma yazma eğitimi veren öğretmenlerden Oğuz Cengiz de yaş almış öğrencilerinin azimli olduğunu ve başarıları ile örnek olacaklarını kaydetti.