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17 şüpheli tutuklandı: 19 ilde ‘Siberağ’ operasyonu

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#Ali Yerlikaya#Siberağ-9#Operasyon
17 şüpheli tutuklandı: 19 ilde ‘Siberağ’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Bilişim suçlarına yönelik 19 ilde gerçekleştirilen ‘Siberağ-9’ operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı, 17’si tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde bilişim suçları ile mücadele kapsamında ‘Siberağ-9’ operasyonları düzenlendiğini belirtti.

17 şüpheli tutuklandı: 19 ilde ‘Siberağ’ operasyonu

Buna göre; ‘yasadışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ gibi bilişim suçlarını işledikleri belirlenen 115 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 17’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 96’sının işlemleri devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu 36 milyon TL değerinde 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca satılamaz/devredilemez şerhi konuldu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.  

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#Ali Yerlikaya#Siberağ-9#Operasyon

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