MPİ'nin en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara sonuçları belli oldu. Her hafta şanslı rakamları tahmin eden vatandaşların ikramiyelerini almaya hak kazandığı oyunda, On Numara sonuç sorgulama ekranı aracılığı ile kupon sonuçları öğrenilebilecek. On Numara kuponlarını günler öncesinden hazırlayan vatandaşlar şimdi On Numara sonuçlarına göre haftanın ikramiye kazandıran numaralarını sorguluyor. İşte, 915. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına göre bu hafta çıkan şanslı numaralar...

ON NUMARA SONUÇLARI İLAN EDİLDİ

Haftanın On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Canlı On Numara çekilişinde topların bulunduğu kürelerin çalışmasıyla şanslı numaralar noter huzurunda açıklandı. İşte, On Numara sonuçlarına göre bu hafta hangi numaralar çıktı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için, On Numara'da haftanın şanlı numaraları;

1,4,8,10,11,14,31,33,35,42,45,46,48,49,50,53,57,68,69,72,78,80

ON NUMARA ÇEKİLİŞ VE KUPON SONUCU SORGULAMA

Son çekilişte ne olmuştu?

On Numara oyununun 914. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 149 bin 420'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 111 kişi 3 bin 590 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 62 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 21 bin 716 kişi 26'şar lira, 6 bilen 135 bin 32 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 221 bin 457 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Antalya'nın Alanya, Eskişehir'in Odunpazarı, Hatay'ın İskenderun ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.