17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ‘nitelikli hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.Y.’nin peşine düştü. 2004 yılından bu yana aranan S.Y.’nin Kandıra’da bir iş yerinde kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla S.Y.’yi gözaltına aldı. S.Y. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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