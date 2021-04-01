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Gündem
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı

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17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı

Kocaeli'de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ‘nitelikli hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.Y.’nin peşine düştü. 2004 yılından bu yana aranan S.Y.’nin Kandıra’da bir iş yerinde kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla S.Y.’yi gözaltına aldı. S.Y. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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