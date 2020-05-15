‘17 saat geç tahliye edildim’ davasına ret

Dava dosyasına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetine katılan ve karargâhtaki görüntüleri silmekle suçlanan eski yüzbaşı A.A. hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan dava açıldı.

KARARGÂHTAKİ GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Eski yüzbaşı A.A. iddianamedeki ifadesinde “15 Temmuz 2016’da, kamera kayıtlarını silme yönünde talimat alsa da kayıtları silmediğini, darbe teşebbüsü ile bir ilgisi olmadığını” söyledi. Mahkeme, A.A. için 28 Temmuz 2017 tarihinde tahliye kararı verdi. A.A., 17 saat sonra salıverilmesi nedeniyle, AYM’ye başvuruda bulundu. Mahkeme, 28 Temmuz 2017’de saat 19.35’te Ceza İnfaz Kurumu’nun UYAP ekranına düştüğünü bildirdi. Adalet Bakanlığı’nın görüşünde ise “Belli bir gecikmenin makul görülmesi gerektiği” belirtildi.