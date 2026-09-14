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17 milyar 750 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:39

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendiğini, bu operasyonlarda hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi::

8 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

17 milyar 750 milyon TLlik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

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17 milyar 750 milyon TLlik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Son Dakika

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