17 milyar 750 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi::

8 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

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Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.