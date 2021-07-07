17 köpek ölü bulundu

Ekiplerin yaptığı incelemede, birçoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor. (Ali Kerem BENGİ / DHA)

ANKARA BAROSU’DAN UYARI: CEZA ALT SINIRI 2 YIL 1 AY OLMALI

TBMM’nin gündeminde bulunan Hayvan Hakları Yasa Teklifine ilişkin, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, özetle şu ifadelere yer verildi:

Düzenlemede hayvana yönelik bazı suçlar, kabahat olmaktan çıkarılarak suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bunu olumlu bir gelişme olarak kabul etmek mümkün ancak yetersiz. Öyle ki ceza alt sınırı 2 yıl 1 ay olarak belirlenmediği sürece hayvana yönelik suçlarda hapis cezasının geldiğini söylemek gerçekçi değildir. Zira, 2 yıl 1 aydan az olan hapis cezalarının paraya çevrilip erteleneceği veya hükmün açıklanmasının geri bırakılacağı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açıkça belirtilmektedir. Bu çerçevede de alt sınırı 3 ay ve 6 aydan başlayan hapis cezalarının uygulamada hayvana yönelik şiddeti önlemede yetersiz kalacağı açıktır.

Yasa teklifinde, ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları ile bu hayvanların çevreye vereceği zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir denilmektedir. Burdan yola çıkılarak, evlerdeki hayvan sayısına yönelik kısıtlamalar getirilebileceği açıktır.

Yasaklı veya tehlike arz eden köpek denilmek suretiyle dahi toplumda bu cins hayvanlara karşı önyargı oluşturulmaktadır. Tehlikeli hayvan yoktur. Tehlikeli sahip vardır. Hayvanı silah olarak kullanan sahibin sorumlu tutulması gerekir.

Yasa teklifinde hayvanat bahçelerinin kapatılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta, hatta ‘doğal yaşam parkları’ kurulabileceği ibaresiyle kapsamı genişletilerek yenilerinin de önü açılmaktadır.

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Havyan Hakları Koruma Kanunu ile hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin idari para cezaları öngörülmüştür. Halihazırdaki düzenlemede para cezaları artırılmış gibi görülse de üzerinden 17 yıl geçtiği düşünüldüğünde işbu cezaların işlenen fiiller ile orantılı olmadığı ve caydırıcılıktan uzak olduğu açıktır.

Gerek Kanun’un 28. maddesi’nde gerek ise 5199 Sayılı Kanun’un 14. maddesinin (j) bendinde yer alan ‘hayvanla cinsel ilişki’ ibaresi halihazırda korunmuş görülmektedir. Cinsel ilişki tarafların rızasına dayandığından söz konusu eylemin ‘cinsel saldırı’ olarak ifade edilmesi gerekmektedir. (Mesut Hasan BENLİ / ANKARA)

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