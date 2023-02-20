Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Deprem#Hayat Sitesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 10:14

Malatya’da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenerek yıkılan Hayat Sitesi’nde babası Bayram Kırıcı’yı kaybeden Gülhan Karaaslan, yıkıma kesilen kolonların neden olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Malatya'da Özalper Mahallesi’nde bulunan Hayat Sitesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Dört bloktan oluşan sitede ilk belirmelere göre iş insanı Bayram Kırıcı’nın da aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı Hayat Sitesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri sahibinin kolonları kestiğini ve çökmenin kesilen kolonlar nedeniyle gerçekleştiğini ileri süren Bayram Kırıcı’nın kızı Gülhan Karaaslan beraberinde enkaz altında yaralı olarak kurtarılan annesi Sultan Kırıcı ile birlikte duruma tepki göstererek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiası

Haberin Devamı

“KOLONLAR KESİLEREK BİRLEŞTİRİLDİ”

Annesi Sultan Kırıcı ve aile yakınlarıyla Hayat Sitesi’ndeki enkaz çalışmalarını takip eden Gülhan Karaaslan binadaki yıkama kesilen kolonların neden olduğunu belirterek “A/2 Blok’un altındaki kolonlarla birlikte tavan kesilerek birleştirme yapıldı. Bunların hepsine herkes şahit delillerimiz var elimizde davacıyız suç duyurusunda bulunduk. Ben de burada ikamet ediyorum annemde her şeye şahidiz. Yetkililerden bu işin peşine düşmesini istiyoruz” diye konuştu.

İlgili Haber

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANITKolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANITHaberi görüntüle

İlgili Haber

Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzünElveda şehrim... Tahliye uçağında hüzünHaberi görüntüle

İlgili Haber

Dünyanın konuştuğu Türk... Bir ulusun kalbini fethettiDünyanın konuştuğu Türk... 'Bir ulusun kalbini fethetti'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Deprem#Hayat Sitesi

BAKMADAN GEÇME!

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem
Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

#Hatay
Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

#Hatay