17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsü Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu.
17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 28'i erkek, 3’ü kadın olmak üzere toplam 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Sürücünün, Diyarbakır'dan yola çıkıp Başkent'e kadar 16 saat hiç mola vermediği, göçmenlerin aç kaldığı öğrenildi. Yemek verilip, temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sürücü M.A. ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?