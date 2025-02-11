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17 işçi karbonmonoksit zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... 1 kişinin hayati tehlikesi var

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#Uşak#İşçi#Karbonmonoksit
17 işçi karbonmonoksit zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... 1 kişinin hayati tehlikesi var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 05:41

Uşak’ta, tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 1’inin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dokuma bölümünde çalışan 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerin ihbarı ile fabrikaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 17 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K'nın (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken AFAD ekipleri de fabrikada karbonmonoksit miktarının belirlenmesi için ölçüm yaptı. AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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Fabrikada tedbir amacıyla üretime son verilirken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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#Uşak#İşçi#Karbonmonoksit

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