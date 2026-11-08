17 ilde yasa dışı bahis ağına darbe: 35 şüpheli cezaevine gönderildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 36 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan cezaevinde oldukları belirlenen 7 şüpheli için de tutuklama kararı verildi.

Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarıyla ilgili yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüş, 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Şüphelilerden 36'sı İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te yakalanmış, 7'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.