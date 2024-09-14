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17 ilde FETÖ'ye kıskaç! 39 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Kıskaç Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 08:25

FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta "Kıskaç-27" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

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"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik etti.

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Kıskaç Operasyonu

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