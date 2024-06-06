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17 ilde FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 72 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Operasyon
17 ilde FETÖ operasyonu Bakan Yerlikaya: 72 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 4 günde 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta son 4 günde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-19” operasyonları düzenlendi.

Operasyon sonucu 72 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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#FETÖ#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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