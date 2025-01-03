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17 ilde DEAŞ'a yönelik “Gürz-35” operasyonları: 42 şüpheli yakalandı

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#GÜRZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#GÜRZ

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