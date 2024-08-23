×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

17 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 65 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#GÜRZ
17 ilde DEAŞ operasyonu Bakan Yerlikaya: 65 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde EAŞ yönelik GÜRZ-9 operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-9" operasyonları düzenlendi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#GÜRZ

BAKMADAN GEÇME!