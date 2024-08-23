17 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 65 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-9" operasyonları düzenlendi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle