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17 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 10:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!

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#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı

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