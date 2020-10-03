17 HDP’li tutuklandı! Altan Tan: Partiden istifa ettim

2014 yılında yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 25 Eylül’de gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerin hakimlik sorguları gece saat 01.15’te başlayarak, dün sabah saat 08.28’e kadar sürdü. Sorgularının ardından tutuklanan aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 17 şüpheliye isnat edilen suçlar şöyle sıralandı: ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, yakalanmamak amacıyla öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye teşebbüs, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerine azmettirme.’ Ayhan Bilgen

Tutuklama kararının gerekçesinde ‘adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı’ değerlendirilmesi yapıldı. Hakimlik, şüphelilerden Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan için ‘delillerin vasıf ve mahiyeti’ gerekçesiyle, şüpheli Gülfer Akkaya’nın da kanser hastası olması nedeniyle hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Tutuklanan isimler şöyle: Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, İsmail Şengül.

HDP’NİN 6 BELEDİYESİ KALDI

Bilgen’in tutuklanarak, yerine kayyım atanmasının ardından HDP, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 59’unu kaybetti. Elinde hiç il belediyesi kalmayan HDP’nin şu anda 4 ilçe ve 2 belde belediyesi var.

ALTAN TAN: PARTİDEN İSTİFA ETTİM; ALTINÖRS: BARIŞÇIL BİR ÇAĞRIYDI

Hakimlik sorgusunda dikkat çeken bazı savunmalar özetle şöyle:

◊ Ayhan Bilgen: Ben daha önce 7 ay tutuklu kaldım. Anayasa Mahkemesi bu tutukluluk nedeniyle tazminata karar verdi. Belediye Başkanlığı görevim devam etmektedir

◊ Altan Tan: PKK’yı en çok suçlayan kişi benim. 6 Ekim’de yapılan toplantıya iştirak etmedim. Siyasi politikalarını tasvip etmediğimden dolayı 2018 yılında noter kanalıyla partiden istifa ettim.

◊ Alp Altınörs: 6-7-8 Ekim’de ben Ankara’daydım. MYK’ya da üyeydim. Demokratik çerçevede bir çağrı yapmışız. Çağrının makul olduğunu düşünüyorum.

◊ Beyza Üstün: O dönem Kobani, İŞİD saldırısı altına girdiğinde parti olarak çözüm arıyorduk. Son derece demokratik ve barışçıl bir çağrı yaptık. Doğru karar aldığımızı düşünüyorum.

VALİ ÖKSÜZ GÖREVİNE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz, dün öğle saatlerinde belediye binasına geldi. Vali Öksüz, birim müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Öksüz, cuma namazını Merkez Camisi’nde kıldıktan sonra tekrar belediyede başkanlık makamına geçti. Bir süre burada kalan Öksüz daha sonra belediyeden ayrıldı.

CHP KARS BELEDİYESİ’NE KAYYIMA TEPKİLİ

◊ CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2014’te yaşanan Kobani olayları nedeniyle tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden alınması ve yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Torun özetle şunları söyledi: “Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyım atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır.” (◊ ANKARA)

ÖZTRAK: DAVA SİYASİ

◊ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasının, davanın hukuki değil siyasi olduğunu gösterdiğini söyledi. Öztrak, “Hükümetin, içeride siyasetin oyun alanını daraltması, aslında; sınır ötesinde gelişen bölücü senaryonun değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir” dedi. Öztrak, “Belediye başkanıyla ilgili tutuklama kararı çıkar çıkmaz, seçilmiş başkan görevden alındı, kayyım atandı. Zamanı geldi Tayyip Erdoğan’ın yanında; zamanı geldi Melik Gökçek’in yanında olduk. Her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz.” (◊ Rifat BAŞARAN/ANKARA)