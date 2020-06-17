17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama - MPİ 1332. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda MPİ Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekiliş sonrası, 17 Haziran Sayısal Loto çekilişinde, haftanın şanslı rakamları ilan edildi. İşte, 1332. hafta Sayısal Loto sonuçları ve sonuç ekranı.

17 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1332. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:45'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1331. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 10, 18, 20, 31 ve 49 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 624 bin 646 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.