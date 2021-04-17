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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 17.04.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

17 gündür herkes seferber olmuştu! Hemşire Ahmet Uğur'dan kahreden haber

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17 gündür herkes seferber olmuştu! Hemşire Ahmet Uğur'dan kahreden haber

Antalya'da hemşire Ahmet Uğur, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra ortadan kaybolmuştu. 17 gündür haber alınamayan Ahmet Uğur'un cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Kerim Uğur, ağabeyinin cesedine ulaşılan ormanlık alanda sinir krizi geçirdi.

Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

12 gündür kayıp Ahmet hemşire, Kapuz Kanyonunda aranıyor
12 gündür kayıp Ahmet hemşire, Kapuz Kanyonu'nda aranıyor

YAKINLARI BULUP, EKİPLERE HABER VERDİ

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un bulunması için Güver uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, bugün ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi.

17 gündür herkes seferber olmuştu Hemşire Ahmet Uğurdan kahreden haber

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyada ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu
Antalya'da ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu! Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu

17 gündür herkes seferber olmuştu Hemşire Ahmet Uğurdan kahreden haber

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