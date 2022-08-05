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17 gemi daha hazırlanıyor

Güncelleme: 25 dk önce

#Tahıl Sevkıyatı#Razoni#Vasyl Bodnar
17 gemi daha hazırlanıyor

Tahıl sevkıyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan çıkarak İstanbul’a ulaşan Razoni adlı mısır yüklü gemi, kontrolün ardından Lübnan’a doğru ilerlerken, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna limanlarında 17 geminin yüklendiğini açıkladı.

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Büyükelçi Bodnar, şunları söyledi:

“Müşterek koordinasyon merkezinin oluşturulmasında ve söz konusu anlaşmanın imzalanmasında katkı sağlayan Türkiye’ye çok minnettarız. Bizim amacımız Ukrayna’dan bir günde üç geminin çıkması, denetlenmek üzere Türkiye’ye varması ve varış noktasına doğru ilerlemeye devam etmesidir. Aralarında Türk gemileri de var.”

17 gemi daha hazırlanıyor

AKAR: 3 GEMİ ÇIKACAK

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın(bugün) Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul’da denetlenerek Ukrayna’ya hareket etmesi beklenmektedir” dedi.

EGE’YE AÇILDI

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkıyat anlaşması kapsamında Lübnan’a 27 bin ton mısır taşıyan Sierre Leone bayraklı 'Razoni' adlı gemi İstanbul Boğazı’nın ardından Çanakkale Boğazı’nı da geçerek Ege’ye açıldı. 186 metre uzunluğundaki gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Boğaz’ın en dar noktası olan Nara Burnu önlerinden geçerken görüntülendi. (Orhan AKTUĞ / DHA)

 

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#Tahıl Sevkıyatı#Razoni#Vasyl Bodnar

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