17 doktora ‘FETÖ’ gözaltısı

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HEP AYNI SAATTE TELEFON



Doktorların ankesörlü telefonlar üzerinden her ay aynı gün ve saatte sistemli olarak birbirleriyle iletişim kurduğunu belirleyen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyerek 17 doktoru gözaltına aldı. Kamu ve özel hastanelerde aktif olarak görev yapan doktorların ev adreslerinde yapılan aramalarda, FETÖ ile alakalı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorların emniyetteki sorgulama işlemleri devam ediyor. Geçmiş dönemlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershanelerinde sınavlara hazırlanıp görev yaptıkları ifade edilen doktorların, aynı zamanda örgütün askeri mahrem imamı olarak faaliyet gösterdikleri ve askeriyeye öğrenci olarak eleman yetiştirip, yerleştirdikleri öne sürüldü.