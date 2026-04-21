17 bıçak darbesiyle ölümün eşiğinden döndü… Havva’nın sesine kulak verin

#Kadına Şiddet#Aile İçi Şiddet#Bıçaklama
17 bıçak darbesiyle ölümün eşiğinden döndü… Havva’nın sesine kulak verin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 07:00

 Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. tarafından çocuğunun gözü önünde 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Havva Ç. tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi.

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 25 Mart’ta M.Ç. (33), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızını görmek istediğini belirterek eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. M.Ç., parkta bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda tenha bir sokakta Havva Ç.’ye bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Havva Ç., yere yığıldı. Havva Ç., hastaneye kaldırılırken, M.Ç. tutuklandı.

‘BENİ ÖLDÜ ZANNEDEREK BIRAKTI’

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Havva Ç., babasının evine gitti. Havva Ç., 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını söyledi. Hem ailesinin hem de kendisinin can güvenliği olmadığı dile getiren Havva Ç., “Kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 kez bıçakladı. Bunları 4 yaşındaki kızımın gözü önünde yaptı. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Aklında beni öldürmek varmış. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum. 9 yıl boyunca bana adeta kâbus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

 

 

#Kadına Şiddet#Aile İçi Şiddet#Bıçaklama

