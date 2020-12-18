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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘17 Aralık’ mesajları: ‘Haince işlenmiş tezgâh’

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‘17 Aralık’ mesajları: ‘Haince işlenmiş tezgâh’
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘17/25 Aralık FETÖ kumpası’nın yedinci yılında “Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir” mesajını paylaştı.

Fahrettin Altun, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü. Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz.”

ÇELİK: MÜCADELE SÜRECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 17 Aralık’la ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı: “FETÖ, milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir. 17/25 Aralık operasyonları, FETÖ’nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. Milli egemenliğimizi hedefleyen bu terör saldırısı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartılmıştır. Bu, Türkiye’nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir. Terör örgütünün tamamen yok edilmesi vatanseverliğin gereğidir.” 

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