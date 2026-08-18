17 Ağustos’un 27. yılı... 03.02’de zaman durdu

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17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, 45 saniye içinde Marmara Bölgesi’nde büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem Gölcük başta olmak üzere İzmit, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de yıkımlara neden oldu. 17 Ağustos günü gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Üzerinden 27 yıl geçse de o felaket gecesi hafızalardan silinmedi. Depremin kayıplara neden olduğu merkezlerde gece 03.02’de hüzünlü törenler ve sessiz yürüyüşler yapıldı, hayatını kaybedenler dualar ve gözyaşlarıyla anıldı.

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GÖLCÜK’TE DENİZE KARANFİL

Depremin 27’nci yıldönümünde Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili’nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Programda, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için Kuran’ı Kerim okundu ve dua edildi. Konuşmaların ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve ‘asrın felaketi’” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplere teşekkür belgesi verdi. Saat 03.02’yi gösterdiğinde ise vatandaşlar ellerindeki karanfilleri denize bıraktı. Hüzünlü anmaya katılıp gözyaşı döken Gölcüklüler, acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş programda yaptığı konuşmada, 17 Ağustos’un yalnızca hayatını kaybedenleri anma değil, aynı acıların tekrar yaşanmaması için eksikliklerin değerlendirilmesi ve gerekli derslerin çıkarılması gereken bir gün olduğunu söyledi.

SAKARYA’DA GÖZYAŞI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran’ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu, Marmara Depremi’nde yaşananlara ilişkin video gösterildi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan burada yaptığı konuşmada, Sakarya’nın depremi en acı yaşayan illerden biri olduğunu belirterek, 6 Şubat depremini Hatay’da yaşadığını, bu nedenle 17 Ağustos’ta neler yaşandığını çok iyi anladığını söyledi. Doğan, “Hep beraber depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bu acıları yaşamadan, gözyaşını görmeden bu hazırlığı deprem öncesinde yapmamız lazım” dedi.

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YALOVA’DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Yalova’da da hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Deprem Anıtı’nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı’na kadar sessiz yürüyüşü ile devam etti. Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kuran’ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif’in ardından deprem saati olan 03.02’de duaların edilmesiyle son buldu.

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AVCILAR’DA HÜZÜN

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul Avcılar’da hayatını kaybeden 146 kişi, depremin 27’nci yıldönümünde anıldı. Marmara Caddesi’nde Atatürk Anıtı önünde saat 02.30’da anma yürüyüşü ile başlayan programa Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, meclis üyeleri, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. ‘Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi unutma’ yazılı pankartın taşındığı yürüyüş, Deprem Anıtı’na kadar devam etti. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı. Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, “Deprem nedeniyle bir binanın yıkılması, bir yurttaşın kaybedilmesi tamamen bir kamu yönetimi sorumluluğudur. Bu binaların yapılmasına izin verenler, bu binaların yapılması nedeniyle gerekli teknik şartları, kanunları çıkaran insanlar gerekli hassasiyeti gösterseler, eminim ki deprem bizim için can kaybıyla sonuçlanan bir felaket olmaktan çıkar” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıldönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

BAKAN KURUM: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıldönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “27 yıl önce bugün büyük bir acıyla sarsıldık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için unutmayacağız; tedbiri elden bırakmayacak, şehirlerimizi geleceğe daha güvenli taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

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AFAD BAŞKANI: YILDA 75 TATBİKAT YAPIYORUZ

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27'nci yıldönümünde, İstanbul'da olası bir deprem için yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "2006 yılından itibaren hayata geçirilen İstanbul Sismik Riski Azaltma Projesi var. Bu kapsamda bugüne kadar okullar başta olmak üzere kamu kurumları ya güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. 1500'ün üzerinde yapı dönüştürüldü. Bütün illerimizde olduğu gibi hem Marmara Bölgesi’nde hem de İstanbul ilinde tatbikatları sürekli yapıyoruz. Ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz.

ARAMA KURTARMADA 175 BİN KİŞİ

Arama-kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız. Bunun 5 bini bizim kadrolu personelimiz, diğerleri de bütün kamu kurum kuruluşlarından. Sivil toplum teşkilatları, gönüllülük esaslı ekipleri de akredite ediyoruz ve bu bizim TAMP planındaki çalışma gruplarına dahil ediyoruz. Bu alanda da 657 ekip 21 bin de personel yetiştirmiş durumdayız. Marmara'da arama - kurtarma birlik sayımızı 2'ye çıkarttık. Anadolu ve Avrupa yakasında birliğimiz var. Lojistik depolarımızı ikiye çıkartıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın bitişiğinde bir yer tahsisi gerçekleşti. Orada büyük bir lojistik depo yapacağız. Marmara Bölgesi için 4 tane daha planladık. Önümüzdeki dönemde bunların da yapımını gerçekleştireceğiz."