17 Ağustos’un 26. yıldönümünde 03.02 nöbeti

Haberin Devamı

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Felaketin 26’ncı yıldönümünde depremin merkez üssü Gölcük ilçesinde büyük hüzün vardı. Kavaklı Sahili’nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 03.02’de saygı duruşu ile başlayan etkinlikte hayatını kaybedenler için dualar okundu, duygu yüklü anlar yaşandı.

O ZAMANA KADAR FARKINDA DEĞİLDİK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Marmara Depremi’nin Türkiye için bir milat olduğunu belirterek, “1999 depremine kadar depremin bu derece yıkıcı olduğunun ne Gölcük olarak farkındaydık ne de Türkiye olarak farkındaydık. Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’nin gündemine girdi. Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi’nden önce Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek” dedi.

Haberin Devamı

YALOVA’DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, sahildeki Deprem Anıtı’na kadar sessiz yürüyüş düzenledi. Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan vatandaşlar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Deprem Anıtı’nda bulunan sergiyi gezen Necla Yiğit, “Yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Ondan dolayı da çok etkilendik. Şu an burada bu atmosferi yaşamak ayrı bir duygu. Hepsi için çok üzgünüm. Umarım ilerleyen dönemler hepimiz için daha sağlam yapılarla ilerler” dedi.

SAKARYA’DA ANMA TÖRENİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda anma programı yapıldı. Vatandaşlar ve çocuklar, alanda AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyonuna da girerek gönüllüler tarafından bilgilendirildi.

Haberin Devamı

Anma programının ardından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26’ncı yıldönümünde, saat 03.02’de sela okundu.

AVCILAR’DA DA ANMA

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul Avcılar’da yaşamını yitiren 146 kişi de meşaleli bir yürüyüşle anıldı. Marmara Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde saat 02.30’da başlayan yürüyüşte ‘Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi Unutma’ yazılı pankart taşındı. Deprem Anıtı’na kadar devam eden yürüyüşe katılan Avcılar Belediye Başkan Başkanvekili Yüksel Can, 26 yıl önceki Marmara ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini her defasında hatırlattığını belirterek, “Avcılar hiç olmadığı kadar yenileniyor. Depreme karşı tedbirini alıyor” dedi. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve deprem anıtına karanfiller bırakıldı.

Haberin Devamı

ERDOĞAN: ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıldönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



