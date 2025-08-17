17 Ağustos’tan bu yana 448 bin kez sallandık

Haberin Devamı

Doç. Dr. Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024’te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023’te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.

HER 6.5 YILDA BİR

Geçen 26 yıllık süreçte 6 ila 6.9 büyüklüğünde 46 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, “Ortalama her 6.5 yılda bir, 7’den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6’dan büyük depreme maruz kalıyoruz” diye konuştu. Özmen, 1999’dan bu yana yaşanan depremlerde 77 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise 200 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi. 17 Ağustos’ta Kuzey Anadolu Fayı’nın Yalova açıklarına kadar kırıldığını hatırlatan Özmen, Marmara Denizi’ndeki bazı fayların ise 1766’dan bu yana 7’den büyük deprem üretmediğini, bu nedenle “sismik boşluk” olarak değerlendirildiğini söyledi.

Doç. Dr. Özmen, İstanbul’da 2019’da 5.8, bu yıl ise 6.1 büyüklüğünde depremler yaşandığını ancak bunların fay hattındaki gerilimi boşaltmadığını vurguladı.

ÖNLEM UYARISI

DOÇ. Dr. Bülent Özmen, 26 yılda yasal, hukuki ve teknik alanda pek çok adım atıldığını ancak bunların yeterli olmadığına işaret ederek her depremde yıkımlar ve can kayıplarının olmasının, bu adımlarda istenilen seviyeye gelinmediğini gösterdiğini söyledi. Özmen, kentsel dönüşümün önemine de dikkati çekti.