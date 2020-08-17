17 Ağustos depreminin acısı 21 yıldır dinmedi!

Gölcük'te hayatını kaybedenler, deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma töreninde anıldı. Depremde 2 çocuğunu kaybeden anne anma töreninde yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı.

Gölcük depreminin büyük yıkıma yol açtığı Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilinde, depremin 21. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Depremin meydana geldiği an olan 03.02'de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde toplandı. Burada düzenlenen anma törenine kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sahili dolduran vatandaşlar, o gece yaşamını yitirenler için dualar ederek, saygı duruşunda bulundu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar anma töreninde duygusal anlar yaşadı.

"21 YILDIR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, KAYBETTİKLERİMİZ VAR"

Gölcük Depreminde kendisinin göçük altından çıktığını, ancak annesini kaybettiğini belirten İlker Özkap, “21 yıldır değişen bir şey yok, kaybettiklerimiz var. Gençliğimiz gitti, kaybettiklerimizi düşündükçe daha da çıkmaza giriyoruz. Ben İstanbul’da yaşıyorum, doğma büyüme buralıyım. Enkazdan çıktık. Annem hayatını kaybetti. Yakınlarımız hayatını kaybetti. Zaman geçtikçe acılar nasırlaşıyor ama unutulmuyor. Üstelik korona geldi ülkemize. İnşallah ondan da en kısa zamanda kurtuluruz. Ama buna rağmen insanlar yine bugün buraya geldiler. Ben de İstanbul’dan geldim. Acılarımız hala taze” dedi.

“17 YAŞINDA OĞLUM, 14 YAŞINDA KIZIMI KAYBETTİM”

Asrın felaketinde oğlunu ve kızını kaybettiğini gözyaşları arasında anlatan Hülya Dileken, “Bunu nasıl anlatayım ki küçük kıyameti yaşadık. Deprem değildi bizim yaşadığımız. 17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim. Kızımın mezarı burada. Oğlumun mezarı Sivas’ta. Evlat acısı çok zor. Rabbim bunu da depremi de hiç kimseye göstermesin” diye konuştu.

MARMARA DEPREMİ’NDE HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR’DA ANILDI

İstanbul Avcılar’da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Hayatını kaybedenler için Deprem Anıtına karanfiller bırakıldı.

İstanbul Avcılar’da, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi için bir etkinlik düzenlendi. Avcılar Belediyesi tarafından Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti temsilcileri ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları katıldı.

Etkinlik depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başladı. Daha sonra depremde ablasını kaybeden Şehnaz Çelik isimli vatandaş bir konuşma yaptı. Duygulu anlar yaşayan Çelik, “Ablamı depremde kaybettim. Askerden geliyordu oğlu, gece uyanıktı ablam. Engelliydi, kolonun altında kaldı, öldü. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “21’nci yılında buradayız. Ülkemizde çok acı yaşanıyor, birçok acıyı anıyoruz. Hemen arkamızda bir anıt var. Bu acıyı unutmamak ne demek, unutmamak anlamı ne olmalı diye düşündüğümde? Depremi ve depremin vereceği zararı önleme görevi olduğunu düşünüyorum. Unutmamak demek, bir daha deprem olduğunda bir daha deprem olduğunda can kaybı olmaması için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak. Olağanüstü bir gün ya da bir anmış gibi düşünüyoruz burada. Acil, hemen yapmamız gereken geçmişte yapılan hataları telafi etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Etkinlik katılımcıların anıta ölenlerin anısına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

SAKARYA'DA DEPREM SAATİNDE ELLER SEMAYA AÇILDI

Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti. Anma programının ardından depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, “Bildiğiniz gibi 4 bine yakın kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben de Sakaryalı olduğum için Sakarya’dan benim ailemden de 9 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii bu alan dolmalıydı, fazlasıyla dolmalıydı. İnşallah önümüzdeki sene daha büyük bir duyuru yaparak bu alanı doldurmalıyız. O depremi unutmayacağız. Orada vefat eden büyüklerimiz ve kardeşlerimiz, onlar birer şehittir. Peygamberimiz, “göçük altında kalan depremde vefat edenlere şehitlik mertebesi verilir’ buyuruyor. Elbette şehitlerimizi biz aziz biliriz. Onlar da birer şehittirler. İnşallah şimdi hep birlikte dua edelim. Allah şu cennet vatanımızı, şu güzel Sakaryamızı korusun ve muhafa eylesin.Bir daha böyle depremler görmeyelim inşallah” dedi.

Konuşma sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açılarak dualar edildi. Dua esnasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadılar.

MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER YALOVA'DA ANILDI

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Anma törenine, Vali Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.