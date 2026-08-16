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17 Ağustos Depremi'nde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti

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#Kocaeli Gölcük#17 Ağustos Depremi#Değirmendere Sahili
17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 12:06

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sulara gömülen yapı ve eşyalar, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

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Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.

17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti

KÖKÜNDEN SÖKÜLEN AĞAÇLAR, SOKAK LAMBALARI...

Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede, deprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

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17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti
17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti

17 Ağustos Depreminde hepsini deniz yuttu | 27 yıl sonra çarpıcı görüntüler: Dalış yapanlar kaydetti



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#Kocaeli Gölcük#17 Ağustos Depremi#Değirmendere Sahili

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