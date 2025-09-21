×
16’lık gaspçı taksiciye saldırdı

Güncelleme Tarihi:

16’lık gaspçı taksiciye saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında taksi şoförü Oğuzhan Kırdı (27), Piyalepaşa Bulvarı’ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Şoförün cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasp etmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı. Ekipler, şüpheliyi kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı. Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi. B.A.K., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

HAYATIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ

- Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, “Karanlık bir sokakta beni durdurdu, ‘Beni bekler misin, bir yerden para alacağım’ demesiyle bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü. Kemer takmadığım için kendimi aşağıya attım. Aracın direksiyonuna geçti ve aracı kaçırmaya çalıştı. Ben geri gelerek aracın kontak anahtarını ve bıçağı alıp şahsı olay yerinden kovaladım. Bütün hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Ben en üst düzeyden ceza almasını istiyorum. Artık şu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olayının da tamamen ortadan kaldırılması lazım. Cezalar artırılmazsa bu çocuk olayları daha da artar” dedi.

