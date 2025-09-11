16’lık cani

Haberin Devamı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir apartmanda yaşayanlar, önceki gün 17.00 sıralarında, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, evde bir süre önce eşinden boşanan Dursune Bilgili (50) ile kızı Havva Nur Anzerli’yi (5) kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne ve kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

İSTANBUL’A KAÇMIŞ

Polis ekipleri, Bilgili ile kızını öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki M.İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. M.İ.G., İstanbul Kadıköy’de Moda Sahili’nde yakalandı. Şüpheli, Kocaeli’ye götürüldü. Dursune Bilgili ile kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.İ.G.’nin, kadının 2017’de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Annesi ve üvey kız kardeşiyle aynı evde yaşayan M.İ.G.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. M.İ.G. polisteki ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia etti. Cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ.G. tutuklandı. Öte yandan Dursune Bilgili’nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını, ‘Canım oğlum sen yanımda ol yeter’ notuyla paylaştığı görüldü.