1690 yıl sonra ilk... Alkış

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Laodikya Antik Kenti’ndeki tiyatronun restorasyonu tamamlandı. Tiyatronun açılışı için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, milletvekilleri, kaymakamlar, akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019’da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatronun sanatçılar ve halkla buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

'TARİH TEKERRÜR ETTİ'

“Antik kentte 2003 yılından beri kazı yapıyoruz. Biz artık özellikle Laodikya büyük bir metropol kent, kazımızın 20’nci yılında ülkemizi armağan vermek istedik. Büyükşehir Belediyesi’yle proje yaptık. Alışılmışın dışında 2.5 yılda 96 metre çapında devasa 12 bin kişilik tiyatroyu yapısının yüzde 97 orijinale bağlı kalmak kaydıyla dünya ölçeklerinin üzerinde restore ederek tamamladık. İzmir Senfoni Orkestrası yaklaşık 12 bin kişinin doldurduğu tiyatroda konser verdi. En son 1690 yıl önce tiyatroda sanatçılar ve seyirciler vardı. Tarih 1690 yıl sonra tekrar tekerrür etti. 2 bin 200 yıl önce yapılan tiyatro tekrar halkla buluştu. 50 ton hidrolik kireç, 5 ton kayma kireç, 300 kilogramın üzerinde kurşun, 350 kilogramın üzerinde çelik kullanıldı. Görülmemiş şekilde kısa sürede restorasyonu yaptık. Dünya kültür mirasının bir anıtsal yapısını da binlerce yıl sonra kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

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ESKİ RUHUNA KAVUŞTU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti, şunları söyledi: “Alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığı’nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekânlardır, höyüklerdir. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Bu dünyanın köprüsü Anadolu’dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu’dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. İnsanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada, bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız.”