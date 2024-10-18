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169 Türk daha döndü... Bombalardan kurtulma sevinci

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#İSRAİL#Lübnan#Tahliye
169 Türk daha döndü... Bombalardan kurtulma sevinci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı uçakla Türkiye’ye getirildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşının tahliyesini sağladı. Dün sabah saatlerinde Beyrut’tan hareket eden uçak, saat 10.45 sıralarında Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı’na ulaştı. 111 kişi Çukurova Havalimanı’nda; 58 kişi ise İstanbul Havalimanı’nda sevdiklerine kavuştu. Lübnan’dan tahliye edilenler yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, yetkililere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

169 Türk daha döndü... Bombalardan kurtulma sevinci

LÜBNAN’DA DOĞDUM

İstanbul’a gelenlerden Mustafa Pekşen, “Beyrut’tan geldim. Orası çok zor. Bombalar, savaş var, elektrik yok. Ben Mardinliyim, Lübnan’da doğdum, orada yaşıyorum. Savaş bittikten sonra dönebilirim ama çok zor dönmek. Karım, kızım ve kedimle geldim” dedi

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Diş hekimi Salih Mineymi, “Geldik çok şükür. İki aylık kızım ve eşimle geldik. Aslında ben oralıyım, eşim buralı Samsunlu. Diş hekimiyim Samsun’da okudum. Annem babam kardeşlerim hepsi orada” diye konuştu.

169 Türk daha döndü... Bombalardan kurtulma sevinci

 

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#İSRAİL#Lübnan#Tahliye

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