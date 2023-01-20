168 kişi ölümden dönmüştü... ‘Zeynep’in kaptanı yardımcısını suçladı

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Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi ‘Zeynep’ isimli yolcu uçağı, 13 Ocak 2018’de Trabzon Havalimanı’na iniş yaparken pistten çıkmıştı. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilmişti. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilmişti.

Küçükçekmece 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Birinci Pilot Ender Bayraktar, “Uçağın sağ motoru arızalıydı. Gece yarısı piste mesafesi 40 metre olan deniz yönündeki çukura düştük. Mesafe 90 metre olsaydı böyle çukura düşme hadisesi olmayacaktı. Devlet Hava Meydanları işletmesinin kusuru vardır.

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‘İKİ KEZ UYARDIM’

Yardımcı pilotu uyarmama rağmen iki kez motorların pisti pas geçmesini sağlayan tuşa bastı” dedi. İkinci Pilot İrfan Yavuz ise uçağın iniş pistinde ilerlerken yavaşlamadığını söyledi.