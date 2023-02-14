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163 şüpheli tespit edildi

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#Deprem#Yağma#Soruşturma
163 şüpheli tespit edildi
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları bulunduğu tespiti yapılan 163 kişiyle ilgili il başsavcılıkları harekete geçti.

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Yağma ve hırsızlık olayları ile ilgili de 232soruşturma başlatılarak, 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerden 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı, 48’si gözaltında ve 7’si hakkında yakalama kararı var. 70 şüpheli hakkında ise gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin öldüğü belirlendi. 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı ve 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor. Depremler sonrası bölgede yaşanan hırsızlık, Yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak da il başsavcılıklarınca soruşturma yürütülüyor. Başsavcılıklarca 232 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Bu soruşturmalar kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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TALİMATSIZ ENKAZ KALDIRMAK SUÇTUR

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Deprem bölgesi, şu anda topyekûn bir suç mahalidir. Savcılıkların emir ve talimatı olmadan enkazların kaldırılması ayrıca suç teşkil edecektir” uyarısı yaptı.

 

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