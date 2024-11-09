×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1600 yıllık takıları böyle sakladılar

Güncelleme Tarihi:

#DENİZLİ#Tarihi Eser#Takı
1600 yıllık takıları böyle sakladılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru fasulye paketine saklanan Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ucu ve saç iğnesiyle ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haberin Devamı

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ‘2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı iki otomobili takibe aldı.

1600 yıllık takıları böyle sakladılar

ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4’üncü yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 altın küpe, 1 altın kolye ucu ve 1 altın saç iğnesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Haberin Devamı

1600 yıllık takıları böyle sakladılar
İki araçla hareket eden ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 4 şüphelinin, altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DENİZLİ#Tarihi Eser#Takı

BAKMADAN GEÇME!