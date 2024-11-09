1600 yıllık takıları böyle sakladılar

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DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ‘2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı iki otomobili takibe aldı.

ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4’üncü yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 altın küpe, 1 altın kolye ucu ve 1 altın saç iğnesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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İki araçla hareket eden ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 4 şüphelinin, altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.