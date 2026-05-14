160 ülkeden 5 bin konukla İstanbul’da 2. Sıfır Atık zirvesi

Küresel ölçekte çevre, iklim ve sürdürülebilirlik gündemlerinin kesişim noktasında yer alan Sıfır Atık Forumu; kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek sıfır atık yaklaşımının somut uygulamalarla yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

100’ÜN ÜZERİNDE BAKAN

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen forum, 160 ülkeden 500’ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul’da buluşturacak. Dünyadan 100’ün üzerinde bakan ile 200’den fazla belediye başkanının da İstanbul’a gelmesi öngörülüyor. Kamu temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, özel sektör liderleri, yatırımcılar, akademisyenler, girişimler, sivil toplum kuruluşları, şehir yöneticileri ve gençlik temsilcileri aynı platformda bir araya gelerek sıfır atık temelli iklim çözümlerini çok boyutlu biçimde değerlendirecek. Forum kapsamında İstanbul’da Sıfır Atık Festivali de düzenlenecek.



COP31’E GİDEN YOL

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nın 31. Oturumu öncesinde (COP31) gerçekleştirilecek forum, küresel iklim gündeminde önemli bir hazırlık platformu niteliği taşıyor.

EMİNE ERDOĞAN: DÜNYA İÇİN BULUŞACAĞIZ

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu Emine Erdoğan, zirveyle ilgili paylaşımında şu noktalara dikkat çekti: “Sıfır Atık Vakfımız tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun şimdiden ülkemiz ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. ‘Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık’ anlayışıyla hayat bulan forumda, 160’tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul’da ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum.”



