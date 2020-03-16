160 km hızla çarpmıştı! Hem bacağını kaybetti hem kusurlu sayıldı

OLAY geçen 16 Nisan günü Adana-Mersin otoyolunda yaşandı. Yağışlı ve sisli havada yol alan Remzi Tokatlı ve Yusuf Topkara’nın içinde bulundukları araç, yağış nedeni ile bariyerlere çarptı. Tokatlı ve Topkara, herhangi bir yara almadıkları araçtan indi. İkili, dörtlüleri yakarak, diğer araçların güvenli bir biçimde geçmelerini sağladı. İkili bu şekilde 20 kadar aracın geçişini sağladı. Bu sırada, Adana’dan gelip İzmit’e giden bir aracın sürücüsü, kaza yapan otomobilin önüne gelerek durdu.

SANİYELER İÇİNDE ÇARPTI

Kaza yapan otomobilin sürücü Remzi Tokatlı (39) bu esnada, bagajda bulunan reflektörlü trafik kulesini çıkarıp yola koymak istedi. Kuleyi alan Topkara’ya, saniyeler sonra, 160 kilometre hızla gelen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Tokatlı’nın sol bacağı iki otomobilin arasında kaldı ve parçalandı. Tokatlı'ya çarpan araç sürücü Mehmet Can Zeren (28), daha sonra sırasıyla Yusuf Topkara’ya (43) ve yardım için bekleyen araca çarptı. Topkara da çarpmanın şiddeti ile metrelerce havaya fırladı ve yere düştü.

Kaza sonrası Remzi Tokatlı ve Yusuf Topkara hastaneye kaldırıldı. Tokatlı’nın sol bacağı kesildi, sağ bacağına ise platin takıldı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Topkara’ya ise boyunluk takıldı.

Olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kazaya neden olan, galerici Mehmet Can Zeren, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



BACAĞI KOPTU KUSURLU SAYILDI

Savcılığın talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Bilirkişi Kenan Erkan, hazırladığı raporda bacağı kopan Remzi Tokatlı ile, kendilerine yardım için duran aracın sürücü Fatma Dilek Şimşek’in tali kusurlu, Mehmet Can Zeren’in ise asli kusurlu olduğu yönünde rapor düzenledi.

‘RAPOR YANLI’ İDDİASI

Remzi Tokatlı ve Yusuf Topkara’nın avukatı, hazırlanan raporun yanlı olduğunu, savcılığı yanıltma amaçlı olduğunu iddia ederek, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Savcılık başvurusunda, bilirkişi raporunun, kazaya neden olan araç sürücüsünün söylemleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edildi.