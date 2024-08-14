16 yıllık Davutpaşa patlaması davasında skandal son... 21 kişiye mezar olmuştu

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İSTANBUL Zeytinburnu Davutpaşa’daki 5 katlı Emek İş Hanı’nda 31 Ocak 2008’de meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı. Ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili görülen davada, dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ve işyeri çalışanı Hasan Altay hakkında verilen beraat kararı ve bina sahipleri Remzi Koçyiğit ile Resul Koçyiğit’e verilen 5’er yıl hapis cezası yargıtay tarafından onanmıştı.

KARAR BOZULMUŞTU

Zabıta müdürü Feruz Kutsal, ruhsat ve denetim müdürü Rüstem Tekin, imar ve şehircilik müdürleri Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz hakkında ise ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan verilen hapis cezaları ise cezanın bu suçtan değil, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştu. Servet Kırna hakkındaki suçlamanın ise zaman aşımından düşmesi gerektiğine hükmedilmişti. Yeniden görülen davada Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2023’deki kararında, Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz’ü ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçundan 10’ar ay, Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal’ı da ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 2’şer yıl hapisle cezalandırmış, hükmün açıklanmasını da geri bırakmıştı. Servet Kırna hakkındaki suçlama ise zaman aşımından düşmüştü.

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ZAMANAŞIMINA UĞRADI

Taraflar karara tekrar itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı, sanıklara isnat edilen ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçunun 8 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresinin hüküm tarihinden önce dolduğunu belirtti. Bu nedenle 4 sanık hakkındaki kararın bozulmasına ve haklarındaki kamu davasının düşürülmesine karar verdi. 4 sanık hakkında verilen düşme kararı ile 16 yıldır devam eden ve 21 kişinin hayatını kaybettiği olayda ceza, yargılanan 10 sanıktan sadece bina sahipleri Remzi Koçyiğit ile Resul Koçyiğit’e kesilmiş oldu.