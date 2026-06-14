16 yıllık cinayet topuk kanıyla çözüldü! Bebeğini çöpe atmış

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Manisa’da 2010 yılında yaşanan ve yıllardır faili meçhul olarak kalan bebek ölümü aydınlatıldı. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğini kaydeden Adalet Bakanı Akın Gürlek, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı, emniyet birimleri ve adli makamlar arasındaki koordinasyon sayesinde olayın tüm yönleriyle aydınlatıldığını belirterek, şüpheliler hakkında ‘altsoyu kasten öldürme’ suçu kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.

Berin Dikbaş (36) ile o dönem 15 yaşında olan kardeşi Gurbet Çınar (34) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında anne Dikbaş’ın, İzmir’de evlilik dışı hamilelik sonucu doğum yaptığını ve bebeği Manisa’da çöp konteynerinin yanına bıraktığını itiraf ettiği belirtildi. Bebeğin babası O.A.’nın tanık sıfatıyla ifade verdiği bildirildi. Gurbet Çınar ifadesinde ablası ile birlikte hastaneye gittiklerini, doğumdan sonra ablasının bebeği bir poşette çöp konteynerine bıraktığını söylediği kaydedildi.

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ANNE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Berin Dikbaş, ‘altsoyu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, kardeşi Gurbet Çınar’a ise ev hapsi verildi. Cezaevine götürülürken konuşan Dikbaş, suçlamaları kabul etmediğini belirtip, “Ben kimseyi öldürmedim, bilmeden konuşmayın. Yalan yanlış haber yapmayın” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.