16 yıl sonra karar: Banttaki parmak izine müebbet

Cesedini Mustafa Aslan öğle saatlerinde buldu. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Mualla Irmak’ın vajinasında Dr. Mustafa Aslan’ın spermleri, atletinde ise başka bir erkeğe ait spermler vardı. Mustafa Arslan ifadesinde sekreterini iffetsizlikle suçladı, hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Polis ise Mualla Irmak’ın ağzını kapatan koli bandındaki parmak izlerinin sahibini 16 yıl sonra buldu. Iraklı Mohammed Kamal Majit Bekhtar, dün görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ve eşi, Mualla Irmak’a tecavüzle suçladıkları patronu Dr. Mustafa Aslan’ın da yargılanmasını istedi.

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