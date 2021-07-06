16 yıl sonra gelen mucize

BALIKESİRLİ Sadriye (37) ve Ceyhun İzki (36) çifti, 2005 yılında hayatlarını birleştirdi. Sadriye İzki, aynı yıl hamile kaldı ancak hayatlarının en zor günlerini yaşadılar. Bebeğini kucağına almak için gün sayan genç anne, doğuma bir ay kala düşük yaptı. İzki’nin, ikisi tüp bebek, biri aşılama tedavisiyle olmak üzere toplam 11 gebeliği düşükle sonuçlandı. Dönem dönem manevi çöküşler yaşayan çift, birbirine destek oldu ve çocuk arzularından vazgeçmedi. Sadriye İzki, acı kayıplarının yanı sıra 3 defa operasyon geçirdi ve 1 dış gebelik yaşayarak ölümün kıyısından döndü.

İstanbul’a gelen İzki çifti, kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Remzi Abalı’ya ulaştı. Geçmişteki düşüklerin sebepleri araştırıldı ve genetik taramanın dahil edildiği kişiye özel tüp bebek programı oluşturuldu. Elde edilen 2 embriyodan 1 tanesinin sağlıklı olduğu tespit edildi ve doğru zamanlama ile transferi gerçekleştirildi. Transfer sonrası hamilelik müjdesi verilen İzki çifti, hasretle bekledikleri bebekleri Yiğit’i kucaklarına aldı.

‘HİÇ VAZGEÇMEDİK’

16 yıl boyunca çocuk mücadelesi verdiklerini söyleyen baba Ceyhun İzki, “Eşim 3 defa ağır ameliyat geçirdi. 16 yıl boyunca bu süreçleri yaşadık. Sonra en son bir şans Remzi Hoca ile tedavi görmek istedik. Bir buçuk yıl içerisinde olumlu bir sonuca kavuştuk. Bizim mucizemiz oldu. Hiç vazgeçmedik. Tabii çöküşlerimiz çok oldu. Pes etmeye yakın olduğumuz zamanlar da oldu ama yeniden toparlanıp, eşim bana, ben ona destek vererek, yeniden bu sürecin içine girdik. Umudumuzu kaybetmedik. Rabbim herkese nasip etsin. Maddi, manevi insanı yoruyor. Özellikle, manen çok yoruluyorsunuz. Ama sonuçta, aklınıza koyduğunuz şey varsa pes etmemek güzel” dedi.

‘16 YIL YAŞAYAMADIM’

Zorlu bir süreç yaşadıktan sonra Yiğit bebeği kucağına alan anne Sadriye İzki “Yaşadığım süreç çok zordu. Sürekli anne olmak istiyordum. 16 yıl boyunca yaşamadım. Yiğit’i kucağıma alınca çok mutlu oldum, hayat benim. 16 yıl dile kolay, 16 yıl sonra bebeğimize kavuştuk. Hiç pes etmedik. Kimse pes etmesin. Biz kavuştuk, herkes kavuşsun” diye konuştu. m İlknur SARGUT

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