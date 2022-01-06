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16 yıl önce öldürülen 2 iş insanının katili yakalandı: FETÖ üyesi çıktı

#Cinayet#Katil#Kocaeli

İzmit'te tabancayla vurularak öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın cinayet şüphelisi Namık E., 16 yıl sonra yakalandı. Namık E., ifadesinde cinayeti 2 yıl önce ölen T.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti.

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Sepetçiler Mahallesi, Taş Ocakları mevkisinde 15 Aralık 2005'te iş insanları Yusuf Hallaç ve Süleyman Acar'ın cesetleri bulundu. Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar’ın o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı. Dosya, 16 yıl sonra yeniden açıldı.

Dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden T.O.'nun 2020 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli, Uşak ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli ve Düzce'de gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 

16 yıl önce öldürülen 2 iş insanının katili yakalandı: FETÖ üyesi çıktı



Uşak'ta yakalanan Namık E. ise ifadesinde Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, T.O. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık E., iş insanlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi. Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık E., sonrasında yıllarca saklandığını söyledi. 

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16 yıl önce öldürülen 2 iş insanının katili yakalandı: FETÖ üyesi çıktı



FETÖ ÜYESİ ÇIKTI 

Namık E.'nin cinayetin işlendiği yıllarda FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık E.'nin, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Namık E. bugün adliyeye sevk edildi.

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#Cinayet#Katil#Kocaeli

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